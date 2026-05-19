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Grande Fratello VIP

ANTICIPAZIONI19 maggio 2026

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della finale

Martedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5, va in onda la finale del Grande Fratello Vip. Ecco tutte le anticipazioni della puntata
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Martedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip, anticipazioni finale 19 maggio

La serata finale di GF Vip si aprirà con un'esibizione eccezionale: Ilary Blasi, gli ex concorrenti e il corpo di ballo daranno vita a una sigla memorabile che… però, vedrà l'incursione di una coreografa dal “tecnicismo centrale”. La Casa risponderà con l’ultima battaglia dei talenti: dopo settimane di scontri per la coreografia più bella, stasera un’esibizione che metterà insieme i momenti di ballo più iconici di tutta l’edizione.

Alla finale sono arrivati in sette tra finalisti già decorati e aspiranti tali: infatti, due di loro, Renato Biancardi e Raimondo Todaro, sono al televoto. Chi vincerà questo primo scontro?

Dopo il primo verdetto del televoto, sarà un’escalation di emozioni tra la gioia di riabbracciare i propri cari e la possibilità di ripercorrere i momenti più intensi di questa loro grande avventura, ma la tensione salirà sempre di più con le sfide che li porterà alla vittoria finale e che vedrà solo uno di loro aggiudicarsi il montepremi.

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