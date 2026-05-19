Martedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip, anticipazioni finale 19 maggio

La serata finale di GF Vip si aprirà con un'esibizione eccezionale: Ilary Blasi, gli ex concorrenti e il corpo di ballo daranno vita a una sigla memorabile che… però, vedrà l'incursione di una coreografa dal “tecnicismo centrale”. La Casa risponderà con l’ultima battaglia dei talenti: dopo settimane di scontri per la coreografia più bella, stasera un’esibizione che metterà insieme i momenti di ballo più iconici di tutta l’edizione.



Alla finale sono arrivati in sette tra finalisti già decorati e aspiranti tali: infatti, due di loro, Renato Biancardi e Raimondo Todaro, sono al televoto. Chi vincerà questo primo scontro?



Dopo il primo verdetto del televoto, sarà un’escalation di emozioni tra la gioia di riabbracciare i propri cari e la possibilità di ripercorrere i momenti più intensi di questa loro grande avventura, ma la tensione salirà sempre di più con le sfide che li porterà alla vittoria finale e che vedrà solo uno di loro aggiudicarsi il montepremi.

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