" Oggi, in questa fase, non chiediamo la perizia psichiatrica - dice il legale poco prima di entrare nell’udienza per la convalida del fermo del suo assistito - Attendiamo gli esiti delle indagini in corso, indagini che sono molto efficaci e veloci. Ora chiederò che ci sia un medico che lo visiti perché ha bisogno di essere stabilizzato, di riprendere quelle terapie che prendeva in passato e che ha sospeso".

L'avvocato Fausto Gianelli, in merito al tema della frustrazione di Salim El Koudri nel sentirsi straniero, commenta così: "In realtà c'era la frustrazione del lavoro, lui aveva fatto l'università con il massimo dei voti e non trovava un lavoro adeguato. È ovvio che non è la causa e la spiegazione di un gesto come quello, è una frustrazione che si inserisce, io credo, in una mente malata che queste difficoltà lavorative hanno fatto deflagrare. Sulla condizione del sentirsi straniero io ho provato a parlare con lui e con la famiglia, però El Koudri è un ragazzo che parla italiano con l'accento modenese, che conosce il Marocco come un luogo di vacanza dove vive il nonno, dove è stato pochissime volte. Lui in realtà si sente totalmente italiano".

In un altro passaggio dell'intervista, il legale aggiunge: "Ho provato a capire le sue vere e proprie manie di persecuzione. Una, quella che lo conduce poi al centro di salute mentale, è di sentire voci del diavolo che gli parla; quindi, inquadrarle e dargli una spiegazione logica non è semplice. Ho cercato di farmi spiegare le ragioni sul perché ha fatto questo folle gesto, e lui mi ascoltava e se l'è fatto raccontare, perché io gli chiedevo la dinamica, lui non mi diceva nulla e sembrava ricordarsi poco, e quando gliel'ho raccontata io, allora gli ritornava alla mente. Mi ha detto che è uscito di casa perché ha sentito che stava per morire. Io gli ho chiesto se volesse uccidersi e lui mi ha risposto: ‘No, io non volevo uccidermi però ho capito che stavo morendo e dovevo scappare’. Il suo racconto non ha una grande coerenza".

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