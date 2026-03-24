Martedì 24 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nel video qui sopra, la puntata di venerdì 20 marzo del GF Vip.

Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 24 marzo

Esplodono le prime tensioni, le antipatie diventano palpabili, i contrasti sono all’ordine del giorno e la Casa si divide. Il “pillole gate”: Dario Cassini è accusato di aver inscenato un furto dei suoi medicinali per mettere in cattiva luce Antonella Elia. Quale sarà la verità? Un’altra pillola è il motivo del litigio mattutino tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Mentre Francesca Manzini e Marco Berry sono al centro delle polemiche della Casa.

Il primo bacio della Casa: tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi scatta il romanticismo.

Incontro a sorpresa per Antonella Elia: il suo ex Pietro Delle Piane entrerà in Casa per rispondere alle sue accuse e raccontare la sua verità sulla fine del loro rapporto.

Il verdetto del televoto decreta la prima eliminazione.

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