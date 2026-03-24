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Grande Fratello VIP

ANTICIPAZIONI24 marzo 2026

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 24 marzo

Martedì 24 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip. Ecco tutte le anticipazioni della puntata
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Martedì 24 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nel video qui sopra, la puntata di venerdì 20 marzo del GF Vip.

Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 24 marzo

Esplodono le prime tensioni, le antipatie diventano palpabili, i contrasti sono all’ordine del giorno e la Casa si divide. Il “pillole gate”: Dario Cassini è accusato di aver inscenato un furto dei suoi medicinali per mettere in cattiva luce Antonella Elia. Quale sarà la verità? Un’altra pillola è il motivo del litigio mattutino tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Mentre Francesca Manzini e Marco Berry sono al centro delle polemiche della Casa.

Il primo bacio della Casa: tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi scatta il romanticismo.

Incontro a sorpresa per Antonella Elia: il suo ex Pietro Delle Piane entrerà in Casa per rispondere alle sue accuse e raccontare la sua verità sulla fine del loro rapporto.

Il verdetto del televoto decreta la prima eliminazione.

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