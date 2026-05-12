La Casa contro Francesca Manzini: unica esclusa dal televoto per diventare finalista, il suo comportamento è al centro delle critiche di tutti. Per alcuni egocentrica, per altri furba vittimista, stasera proverà a difendersi da ogni accusa. Ce la farà?



Chi è davvero Raimondo Todaro? Un leale concorrente e compagno di viaggio oppure un abile stratega? C’è chi inizia a dubitare. Rinasce una nuova alleanza tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe e la gara dei talenti ha il sapore di rivalsa interna: le tre regine contro la loro "nemica" numero uno Francesca Manzini. Chi vincerà?



Una serata piena di sorprese: le prime due finaliste vivranno una grande emozione. Antonella Elia potrà abbracciare la sua amica, Vera Gemma. Alessandra Mussolini da settimane chiede di poter rivedere Betzy, la sua cagnolina. Stasera sarà accontentata...e non sarà l’unica carezza a renderla felice!



E stasera uno di loro realizzerà il sogno che accarezza da mesi: chi tra Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras diventerà il terzo finalista di questa edizione? Al pubblico l’ultima parola.

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