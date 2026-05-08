Alla fine della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 venerdì 8 maggio, Ilary Blasi comunica il risultato delle nomination.
Il risultato di queste nomination decreterà i candidati a diventare il terzo finalista di questa edizione del GF Vip.
Alla fine della puntata di venerdì 8 maggio, tutti i vip votano in maniera palese, ad eccezione delle due finaliste Antonella Elia e Alessandra Mussolini.
Ilary Blasi spiega ai concorrenti che i due vip meno votati andranno in nomination per provare a diventare il terzo finalista del GF Vip. I vip devono scegliere chi, secondo loro, non merita la finale.
Francesca Manzini è la vip più votata mentre tutti gli altri vip finiscono al televoto.
Raimondo Todaro, Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Renato Biancardi e Raul Dumitras sono in nomination. Chi sarà il terzo finalista?