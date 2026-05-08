Chi è in nomination al Grande Fratello Vip l'8 maggio

Alla fine della puntata di venerdì 8 maggio, tutti i vip votano in maniera palese, ad eccezione delle due finaliste Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Ilary Blasi spiega ai concorrenti che i due vip meno votati andranno in nomination per provare a diventare il terzo finalista del GF Vip. I vip devono scegliere chi, secondo loro, non merita la finale.

Francesca Manzini è la vip più votata mentre tutti gli altri vip finiscono al televoto.

Raimondo Todaro, Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Renato Biancardi e Raul Dumitras sono in nomination. Chi sarà il terzo finalista?

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