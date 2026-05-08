Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Grande Fratello VIP

NOMINATION09 maggio 2026

Grande Fratello Vip, le nomination della puntata dell'8 maggio

Al termine della puntata del GF Vip in onda l'8 maggio, ecco il risultato delle nomination
Condividi:
Grande Fratello Vip, ecco le nomination dell'8 maggio
Grande Fratello Vip, ecco le nomination dell'8 maggio

Alla fine della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 venerdì 8 maggio, Ilary Blasi comunica il risultato delle nomination.

Il risultato di queste nomination decreterà i candidati a diventare il terzo finalista di questa edizione del GF Vip.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip l'8 maggio

Alla fine della puntata di venerdì 8 maggio, tutti i vip votano in maniera palese, ad eccezione delle due finaliste Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Ilary Blasi spiega ai concorrenti che i due vip meno votati andranno in nomination per provare a diventare il terzo finalista del GF Vip. I vip devono scegliere chi, secondo loro, non merita la finale.

Francesca Manzini è la vip più votata mentre tutti gli altri vip finiscono al televoto.

Raimondo Todaro, Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Renato Biancardi e Raul Dumitras sono in nomination. Chi sarà il terzo finalista?

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video