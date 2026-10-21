Grande Fratello Vip 9, accesa discussione tra Alex Belli e Giulia Provvedi: "Sei una bambina che ride a sproposito"

"Io rido quando mi pare", nella Casa del Grande Fratello Vip, tra Alex Belli e Giulia Provvedi scoppia un'accesa discussione.
Al centro del confronto tra i due ci sarebbero alcuni atteggiamenti dell'attore, accusato dalla concorrente di riservare un trattamento diverso a seconda delle persone coinvolte, oltre alle tensioni nate negli ultimi giorni tra Giulia e Valeria Marini.
Tutto nasce da una questione legata alla cucina, dove Alex si occupa di organizzare i pasti per tutti i concorrenti. "Ha monopolizzato la cucina, quindi dopo lo farò", osserva Giulia.
La situazione si accende facendo riferimento alla risata di Giulia: Alex la rimprovera, definendola una bambina che ride a sproposito. "Io rido quando mi pare, tu mi hai trattato male prima", ribatte lei, accusandolo di essere "ipocrita e arrogante".
Poco dopo, Alex si confronta con Marina La Rosa, che prova a fargli comprendere il punto di vista dell'amica. Secondo Marina, Giulia si sente poco difesa e vorrebbe maggiore sostegno da parte sua, soprattutto dopo le tensioni con Valeria Marini. "Giulia avrebbe piacere che tu la difendessi anche di fronte a lei", gli spiega.
Dopo il momento di tensione, i due concorrenti trovano finalmente il modo di confrontarsi sull'accaduto e chiarire le rispettive posizioni. Giulia confessa di esserci rimasta male per il suo comportamento, convinta che riservi un trattamento diverso agli altri inquilini.
Alex, dal canto suo, spiega di essersi trovato in una situazione delicata, con due amiche coinvolte nella vicenda. "Come posso espormi in una situazione in cui ho due mie amiche?".
Nonostante le divergenze, i due riescono infine a trovare un punto d'incontro. Alex ribadisce di volerle bene e di parlarle con sincerità, mentre lei difende il proprio carattere: "Io rido quando voglio, ma non sono maleducata. È il mio modo di essere, non lo cambi tu".
Il confronto termina con un abbraccio: "Non voglio discutere più con te. Sei un'amica e voglio tenerti tale", conclude il concorrente.