Grande Fratello Vip 9, accesa discussione tra Alex Belli e Giulia Provvedi: "Sei una bambina che ride a sproposito"

"Io rido quando mi pare", nella Casa del Grande Fratello Vip, tra Alex Belli e Giulia Provvedi scoppia un'accesa discussione.



Al centro del confronto tra i due ci sarebbero alcuni atteggiamenti dell'attore, accusato dalla concorrente di riservare un trattamento diverso a seconda delle persone coinvolte, oltre alle tensioni nate negli ultimi giorni tra Giulia e Valeria Marini.



Tutto nasce da una questione legata alla cucina, dove Alex si occupa di organizzare i pasti per tutti i concorrenti. "Ha monopolizzato la cucina, quindi dopo lo farò", osserva Giulia.

La situazione si accende facendo riferimento alla risata di Giulia: Alex la rimprovera, definendola una bambina che ride a sproposito. "Io rido quando mi pare, tu mi hai trattato male prima", ribatte lei, accusandolo di essere "ipocrita e arrogante".