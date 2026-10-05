Grande Fratello Vip 9, Alessandro Roncaccia parla della madre: "Tutta la mia vita"

Nella Casa del Grande Fratello Vip 9 tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni sembra crescere la complicità.

I due concorrenti si stanno conoscendo e il ragazzo si apre raccontando quanto la figura materna abbia avuto un ruolo fondamentale nella sua vita.

"Lei è tutta la mia vita, non c'è stato un secondo della mia vita in cui non sia stata il mio centro. Se oggi sono come sono è grazie a lei", confessa Roncaccia.