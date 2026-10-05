Grande Fratello Vip 9, Alessandro Roncaccia parla della madre: "Tutta la mia vita"

Nella Casa del Grande Fratello Vip 9 tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni sembra crescere la complicità.
I due concorrenti si stanno conoscendo e il ragazzo si apre raccontando quanto la figura materna abbia avuto un ruolo fondamentale nella sua vita.
"Lei è tutta la mia vita, non c'è stato un secondo della mia vita in cui non sia stata il mio centro. Se oggi sono come sono è grazie a lei", confessa Roncaccia.
"Com'è fatta tua mamma?", domanda la ragazza. "È bella mossa, mora, con gli occhi azzurri", risponde lui.
Un dettaglio, quello degli occhi, sul quale il ragazzo si sofferma con una riflessione personale: "Nei miei occhi vedo profondità, non mi sarebbero piaciuti gli occhi azzurri di mia madre".