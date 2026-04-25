Il Grande Fratello Vip si allunga. Ilary Blasi lo annuncia alla fine della puntata del 24 aprile: "L’avventura del Grande Fratello Vip si allunga. Ci avete supportati e quindi questo è grazie a voi", dichiara rivolgendosi al pubblico.
A inizio puntata, Ilary Blasi ha attraversato la Porta Rossa per entrare nella Casa e comunicare l'apertura immediata di un televoto eliminatorio per metà dei presenti e consegnare ad Antonella Elia una busta d'oro sigillata, rimasta in custodia della concorrente fino al termine della serata.
La busta viene aperta al termine della serata. Al suo interno i concorrenti leggono il messaggio: "Li abbiamo accontentati". Blasi conferma così lo slittamento della fine del programma dopo le numerose richieste del pubblico.
L'unica concorrente ad avere il posto assicurato per l'ultima puntata è Antonella Elia, scelta dal pubblico come prima finalista.