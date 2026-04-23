Dopo la puntata del 22 aprile, nella Casa del Grande Fratello Vip alcuni concorrenti si lasciano andare a riflessioni su quanto accaduto in diretta.
Convinta dell'eliminazione di Paola Caruso, Francesca Manzini si ritrova a commentare con Marco Berry e Lucia Ilardo come il clima della cucina della Casa sarà migliore dopo l'uscita della stessa, affermando: "Il cibo finalmente si potrà mangiare senza l'ansia, non sono colpe, sono sue fissazioni".
Poco dopo, Francesca Manzini torna a confrontarsi con Antonella Elia e riporta come - a suo modo di vedere - Paola Caruso sia emersa in modo negativo durante la puntata di mercoledì 22 aprile.
Inoltre, Manzini ricorda a Elia le offese che Caruso le ha affibbiato dopo le nomination della puntata di venerdì 3 aprile: "Viscida schifosa".
Antonella Elia conclude così il suo commento su Paola Caruso : "Stasera ha fatto pubblico ludibrio di sé stessa.