Ilary Blasi

La serata inizia con un riassunto dei primi giorni nella Casa dei concorrenti, divisi in due fazioni: Club Gold e Club Economy . Poi Ilary chiude il televoto. Chi sarà il preferito della Casa conquistando così l'immunità?

Arriva quindi il momento del confronto tra Adriana Volpe e Antonella Elia. Mentre la prima ripercorre alcuni momenti della loro amicizia, la seconda vuole prendere le distanze: "Di fronte alle bugie non so stare in silenzio", le rinfaccia Adriana. "Basta, mi hai rotto", risponde Antonella.

La discussione si accende quando il discorso si sposta sul like che Pietro delle Piane, l'ex compagno di Antonella Elia, ha lasciato ad Adriana: "Mi ha dato fastidio che le abbia fatto gli auguri". "Pietro è stato l'unico che è riuscito a tirare fuori il meglio di lei", racconta Volpe, secondo la quale l'uomo l'avrebbe chiamata per chiederle dei consigli.

Elia va in Mystery dove, commossa, racconta la fine della sua storia con Pietro e le difficoltà della convivenza.

Nella Mystery Room, Antonella Elia scopre di aver vinto al televoto e di essere la preferita del pubblico, diventando immune alle nomination.

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