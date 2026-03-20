Il ballerino ricorda il periodo difficile: "È stato un periodo brutto dove il mio lavoro mi ha salvato , mia figlia mi ha salvato. Ti senti inutile. In tutta la mia carriera, tutto quello che ho fatto è sempre dipeso da me. Ad un certo punto mi sono sentito inerme. Non sapevo cosa poter fare".

Raimondo rassicura: " Oggi sto benissimo , ho un po' di pensieri che riguardano non me ma persone importanti della mia vita che devono tenere duro, ma so che lo faranno".

Nel 2016 Todaro aveva scoperto di avere la stessa malattia del padre, un'infiammazione molto pesante del colon . A 35 anni ha poi scoperto di avere due tumori maligni da rimuovere.

Al Grande Fratello Vip , Raimondo Todaro racconta il momento in cui ha scoperto di avere la malattia e il rapporto con suo padre.

Raimondo Todaro

Todaro ringrazia il medico che lo ha seguito: "Ho un angelo custode che si chiama Federico Barbaro, il dottore che mi ha operato quattro volte".

Raimondo parla anche del rapporto con il padre: "So quanto mio padre mi ami, però nei modi è un po' vecchio stampo. A parole non è bravo, ma nei gesti sì. È sempre stato presente, ma un passo indietro: se avevo bisogno sapevo che c'era, mi ha sempre fatto fare di testa mia".

Il ballerino aggiunge: "La parte sdolcinata mi manca perché l'ho presa da lui. Se lo chiamo è perché mi serve qualcosa, lo so che sbaglio. Ogni persona al mondo dovrebbe avere un papà come il mio, però non siamo per gli abbracci".

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