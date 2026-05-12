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Forbidden Fruit

SERIE TV12 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 13 maggio

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 13 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 13 maggio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 13 maggio

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Ender decide di prendere provvedimenti in seguito all'inconveniente dell'hard disk nella cassaforte.

Dopo aver raccontato a Sahika la disastrosa serata, Leyla ammette di essere stanca di quella situazione.

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