La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 13 maggio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender decide di prendere provvedimenti in seguito all'inconveniente dell'hard disk nella cassaforte.
Dopo aver raccontato a Sahika la disastrosa serata, Leyla ammette di essere stanca di quella situazione.