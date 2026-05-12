Come aggiungere Mediaset Infinity a "Fonti Preferite" di Google

Novità in arrivo su Google, che ha introdotto in Italia la funzione "Fonti Preferite".

Si tratta di uno sviluppo che con pochissimi click permette ai singoli utenti di dare priorità ai siti web preferiti, visualizzandoli così tra i primi risultati di ricerca e nelle "Notizie Principali".



In maniera semplice e diretta, è possibile cliccare su questo link per garantire ai contenuti di Mediaset Infinity di avere un ruolo sempre rilevante.

In alternativa, ecco una breve guida, efficace sia da mobile sia da desktop.



Effettuando una qualsiasi ricerca su Google, comparirà un'icona contenente una stellina accanto alla dicitura "Notizie principali".