Lunedì 30 marzo in prima serata su Canale 5 va in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026. Ecco cosa sta succedendo durante la diretta su Canale 5.
Ilary Blasi, dopo aver salutato le opinioniste e i concorrenti nella Casa, chiude definitivamente il televoto. Chi sarà eliminato?
Il primo tema della puntata riguarda le tensioni tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. La discussione si infiamma, poi Ilary presenta Clarissa, la figlia di Alessandra, che si prepara per rincontrare sua madre. La concorrente, intanto, è nella Nuvola per parlare delle pizzette che aveva preparato e che le sono state rubate. Chi saranno stati i ladri?
Messa di fronte alle sagome dei tre responsabili, deve scoprire le loro identità: Raimondo Todaro, Francesca Manzini e la figlia. Alessandra, sorpresa, si commuove: "È una grande prova d'amore perché lei non voleva venire". Le due si riuniscono in salone, dove la concorrente vede dei videomessaggi da parte degli altri due figli Caterina e Romano.
Si torna a parlare di Raimondo e Francesca, che hanno passato una notte nella camera matrimoniale: Raimondo però non ha voluto dormire con lei. "Mi sono messo nei panni della mia compagna e ho voluto evitare", si giustifica il ballerino in confessionale. I concorrenti, in salone, commentano l'evoluzione del loro rapporto.
La battle della serata vede gli uomini e le donne che si giocano una seduta dal parrucchiere. Antonella Elia si cimenta in un'esibizione di pole dance. Raimondo Todaro, Nicolò Brigante e Giovanni Calvario intrattengono il pubblico con uno strip-tease.
Giovanni viene messo sotto processo e affronta le accuse di tutti gli altri concorrenti dopo le tensioni nate durante il weekend con Raimondo, Raul e Francesca. "A me stupisce molto vedere questi attacchi un po' banali", commenta.
Arriva il primo verdetto del televoto: il pubblico ha deciso che si salvano Adriana Volpe, Raul Dumitras, Lucia Ilardo e Francesca Manzini.
Adriana Volpe è la protagonista della seconda sorpresa della serata: ad attenderla c'è la figlia Gisele. Dopo aver raccontato del loro legame, la concorrente trova un cuscino e due orsetti di peluche della figlia in camera da letto. In confessionale, guarda un videomessaggio di Gisele, che poi la raggiunge. La bambina si scopre una grande fan di Raul, che si unisce a loro.
Si torna al commento di Ibiza Altea nei confronti di Blu Barbara Prezia, difesa anche da Antonella Elia. Dopo uno scontro, la modella chiede scusa.
I concorrenti scoprono il verdetto definitivo del televoto. Si salvano Antonella Elia e Marco Berry.