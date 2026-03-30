Ilary Blasi, dopo aver salutato le opinioniste e i concorrenti nella Casa, chiude definitivamente il televoto. Chi sarà eliminato?

Il primo tema della puntata riguarda le tensioni tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. La discussione si infiamma, poi Ilary presenta Clarissa, la figlia di Alessandra, che si prepara per rincontrare sua madre. La concorrente, intanto, è nella Nuvola per parlare delle pizzette che aveva preparato e che le sono state rubate. Chi saranno stati i ladri?

Messa di fronte alle sagome dei tre responsabili, deve scoprire le loro identità: Raimondo Todaro, Francesca Manzini e la figlia. Alessandra, sorpresa, si commuove: "È una grande prova d'amore perché lei non voleva venire". Le due si riuniscono in salone, dove la concorrente vede dei videomessaggi da parte degli altri due figli Caterina e Romano.