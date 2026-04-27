La prima puntata di TIM Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, andrà in onda mercoledì 29 aprile in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Michelle Hunziker e la partecipazione di Alvin.
Le tre puntate del programma sono state realizzate a Ferrara, nella suggestiva Piazza Trento e Trieste.
Ecco gli artisti che saliranno sul palco nella prima puntata di Tim Battiti Live Spring: Noemi, Levante, Mara Sattei, Tredici Pietro, Rovazzi, Sayf, Francesco Renga, Cioffi, LDA, Aka 7even, Luchè, Bresh, Ernia, Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Dito nella piaga, Marco Masini, Fedez, Rkomi, Emma, Sal Da Vinci, Geolier e Annalisa.