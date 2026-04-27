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TIM Battiti Live Spring

MUSICA27 aprile 2026

Tim Battiti Live Spring, chi sono i cantanti della prima puntata del 29 aprile

Scopriamo chi sono gli artisti che saliranno sul palco di Tim Battiti Live Spring nella prima puntata. Alla conduzione Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin
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La prima puntata di TIM Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, andrà in onda mercoledì 29 aprile in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Michelle Hunziker e la partecipazione di Alvin.

Le tre puntate del programma sono state realizzate a Ferrara, nella suggestiva Piazza Trento e Trieste.

Tim Battiti Live Spring: i cantanti della prima puntata

Ecco gli artisti che saliranno sul palco nella prima puntata di Tim Battiti Live Spring: Noemi, Levante, Mara Sattei, Tredici Pietro, Rovazzi, Sayf, Francesco Renga, Cioffi, LDA, Aka 7even, Luchè, Bresh, Ernia, Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Dito nella piaga, Marco Masini, Fedez, Rkomi, Emma, Sal Da Vinci, Geolier e Annalisa.

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