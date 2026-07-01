Da giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5, torna TIM Battiti Live, il festival musicale più amato dell’estate. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
Dal palco sul mare di Trani, gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Ad arricchire lo show, anche esclusive performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia, tra cui Alberobello e Polignano a Mare.
Nel primo appuntamento in onda in prima serata su Canale 5 giovedì 2 luglio si alterneranno: Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Angelina Mango e Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, Annalisa, Tommaso Paradiso, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Levante e Delia, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Fred De Palma ed Emis Killa, Rocco Hunt, Francesco Renga e Giusy Ferreri, Gabry Ponte, Mr. Rain, LDA e Aka7even, Nayt e Luk3.
La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.
Battiti Live 2026 andrà in onda dal 2 luglio in prima serata su Canale 5. Potete vedere Battiti Live anche in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.