Nel primo appuntamento in onda in prima serata su Canale 5 giovedì 2 luglio si alterneranno: Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Angelina Mango e Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, Annalisa, Tommaso Paradiso, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Levante e Delia, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Fred De Palma ed Emis Killa, Rocco Hunt, Francesco Renga e Giusy Ferreri, Gabry Ponte, Mr. Rain, LDA e Aka7even, Nayt e Luk3.



La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.

Battiti Live 2026, quando inizia e dove vederlo

Battiti Live 2026 andrà in onda dal 2 luglio in prima serata su Canale 5. Potete vedere Battiti Live anche in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

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