Giovedì 30 luglio, in prima serata su Canale 5, gran finale con Tim Battiti Live. Alla conduzione Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
Dal palco sul mare di Trani, gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia: questa settimana Manfredonia e Alberobello.
Nel quinto appuntamento si alterneranno: Irama, Samurai Jay, Marco Mengoni, Angelina Mango, Noemi, Sayf, Cristiano Malgioglio, J-Ax, Serena Brancale, Gabry Ponte, Clara e Sangiovanni, Baby K, Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D'Angelo, Malika Ayane, Lorenzo Salvetti, Mara Sattei, Enrico Nigiotti, Rhove, Gemelli Diversi, Ludwig, Cioffi, Le Vibrazioni, Eddie Brock.
La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.
TIM Battiti Live 2026 va in onda in prima serata su Canale 5. Potete vederlo anche in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.
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