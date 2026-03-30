Adriana Volpe riceve una sorpresa durante la puntata del 30 marzo del Grande Fratello Vip: ad attenderla c'è la figlia Gisele.
Prima dell'incontro, la concorrente viene portata nella Mystery Room, dove racconta commossa: "Ci sono le telecamere, vorrei che tutti mi vedessero forte. Gisele mi manca tantissimo. Prima di andare via le ho detto che sarei stata a quindici minuti di distanza e che abbiamo lo stesso cielo".
Adriana descrive così il suo percorso nella Casa: "Per me questo è un Grande Fratello speciale perché ho la possibilità di riscrivere la mia vita". Sulla figlia aggiunge: "Noi siamo una la forza dell'altra e ho cercato sempre di farmi vedere una mamma presente, forte, che tiene tutto sulle sue spalle, una mamma che sa sorridere sempre e sa vedere il bello delle cose. Vedere lei che sta crescendo così forte… Sono orgogliosissima di Gisele".
Adriana racconta di aver pensato a una torta al cioccolato come gesto d'affetto a distanza: "Ho pensato che una ricetta, una torta al cioccolato, potesse essere una carezza al cuore per Gisele, se qualcuno fosse riuscito a preparagliela identica".
In camera da letto, Adriana trova il cuscino e i due orsetti di peluche della figlia quando era piccola. Qui riabbraccia Gisele, che le dice: "Mi manca la qualunque di te. Ti amo un mondo. Ti penso sempre. Siamo tanto orgogliosi di te. Per me è come un'amica, mamma. Non è che se piangi non siamo più orgogliosi di te, lo siamo ancora di più".
Raul si rivela una grande fan di Raul, che si unisce all'incontro.