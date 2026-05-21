Venerdì 22 maggio, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.
Al centro della puntata, ancora il caso di Garlasco, con tutti gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta relativa all’omicidio di Chiara Poggi.
Dopo la chiusura delle indagini della Procura di Pavia, l'attenzione si concentra sulla compatibilità tra le impronte del colpevole e quelle di Andrea Sempio. Spazio poi agli approfondimenti in studio sugli audio inediti delle intercettazioni del nuovo indagato.
Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva.
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