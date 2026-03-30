Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 30 marzo, Ilary Blasi annuncia il nome del secondo concorrente eliminato di questa edizione dopo la chiusura del televoto.
Marco Berry, Giovanni Calvario, Raul Dumitras, Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Ibiza Altea e Lucia Ilardo sono i concorrenti in nomination. I primi a salvarsi sono Adriana, Raul, Lucia e Francesca, mentre restano in attesa di scoprire il proprio destino Giovanni, Antonella, Marco e Ibiza. Successivamente, Ilary Blasi comunica ai concorrenti il verdetto del televoto: Giovanni Calvario è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato.
Giovanni Calvario è così il secondo eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip e deve abbandonare la Casa in maniera definitiva: "Ho fatto la mia battaglia, penso di aver dato il mio meglio e spero di aver reso orgogliosa la mia famiglia portando avanti i loro valori".