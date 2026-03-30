Giovanni Calvario e Ibiza Altea

Marco Berry, Giovanni Calvario, Raul Dumitras, Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Ibiza Altea e Lucia Ilardo sono i concorrenti in nomination. I primi a salvarsi sono Adriana, Raul, Lucia e Francesca, mentre restano in attesa di scoprire il proprio destino Giovanni, Antonella, Marco e Ibiza. Successivamente, Ilary Blasi comunica ai concorrenti il verdetto del televoto: Giovanni Calvario è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato.

Giovanni Calvario è così il secondo eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip e deve abbandonare la Casa in maniera definitiva: "Ho fatto la mia battaglia, penso di aver dato il mio meglio e spero di aver reso orgogliosa la mia famiglia portando avanti i loro valori".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE