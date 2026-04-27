La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda lunedì 27 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
A casa di Bahar fervono i preparativi per il Capodanno. Sirin è rimasta a casa, dove viene sorpresa da un ladro che si è intrufolato nell'abitazione.
Arif decide di andare da lei per invitarla ai festeggiamenti. Giunto sul posto, l'uomo assiste involontariamente alla scena e ascolta una verità sconvolgente.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato e la domenica alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.