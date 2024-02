Non sono giorni facili per Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello. Dopo la puntata del 5 febbraio del reality, l'attrice si è isolata e sembra aver perso uno dei suoi amici più fidati: Vittorio Menozzi.

Nella puntata del 5 febbraio del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha avuto un'accesa discussione con Massimiliano Varrese ed è stata criticata e attaccata da diversi concorrenti. Anche durante le nomination, Beatrice Luzzi è la più votata della Casa con 7 voti contro di lei.

Vittorio Menozzi si allontana da Beatrice Luzzi?

Durante la sua nomination nel confessionale, Beatrice Luzzi ha un confronto con Alfonso Signorini durante il quale sottolinea il suo stato di malessere e la stanchezza dovuta ai continui attacchi: " Io ho dato tanto, credo che questo trattamento che mi riservate ogni puntata, sottolineando le cose che non vanno rispetto a quello che fanno di male loro, è troppo. Se voi volete che io decida di uscire da questo programma, ci state riuscendo. Sono al limite".

Nel corso della diretta, Vittorio Menozzi, amico di Beatrice fin dai primi mesi del reality, ha preso le distanze da alcune parole pronunciate dall'attrice contro Massimiliano Varrese.

Le lacrime di Vittorio Menozzi

Alla fine della puntata, Vittorio Menozzi ha un momento di sconforto con Federico Massaro dopo la posizione presa nei confronti di Beatrice Luzzi.

Federico abbraccia l'amico capendo il momento di difficoltà. "Ti voglio tutti bene. Sono fiero di te", dichiara Federico mentre si lascia andare a un pianto liberatorio.

Greta Rossetti a Vittorio Menozzi: "Non ti devi sentire in colpa"

Vittorio Menozzi si allontana dal resto del gruppo e parla in sauna con Greta Rossetti della sua situazione con Beatrice Luzzi.

"Mi sento in colpa per lei perché ha fatto tante cose buone", spiega Vittorio che è preoccupato di aver ferito l'amica.

"Tu non hai detto che lei è una persona cattiva. Lo hai fatto soprattutto per lei. In primis tu devi pensare a te stesso", sono i consigli di Greta per il ragazzo.

"Non ti devi sentire in colpa perché sei te stesso", conclude Greta.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE