“Sono al limite. Se volete che io esca da questo programma, ci state riuscendo”.

Nel corso delle nomination di lunedì 5 febbraio del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha un confronto con Alfonso Signorini nel confessionale.

L'attrice confessa al conduttore di sentirsi molto stanca per i continui attacchi di molti inquilini: "Io ho dato tanto, credo che questo trattamento che mi riservate ogni puntata, sottolineando le cose che non vanno rispetto a quello che fanno di male loro, è troppo. Se voi volete che io decida di uscire da questo programma, ci state riuscendo".

Alfonso Signorini risponde allo sfogo di Beatrice Luzzi

Alfonso Signorini risponde alle osservazioni di Beatrice: “Tu sei una persona rispettabile, una brava persona, una donna intelligente. Tu segui la tua linea perché è la linea che ti ha portato fino a dove sei ora. Io mi sono anche esposto nei tuoi confronti. Però riconosco che tu a volte sai portarmi all'esasperazione".

"Sei troppo egoriferita e questo porta la gente ad avere una relazione tossica con te. Anche io che ti stimo e sono affezionato, non mi piace quando ripeti sempre le stesse cose", aggiunge Alfonso Signorini.

“Se voi fate tre quarti del programma su di me, più che egoriferita sono egocolpita. Io non posso credere che in cinque mesi in cui quattro e cinque ragazzi hanno sparlato male di me non è mai uscito un video", replica Beatrice Luzzi.

“Ti chiedo di sforzarti di guardare anche le esigenze delle altre persone”, aggiunge il conduttore.

