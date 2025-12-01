Valentina al Grande Fratello

Dopo aver messo fine alla storia d’amore con Domenico D’Alterio con un post sui socia l, Valentina Piscopo torna al Grande Fratello per parlare di persona con lui. "Ho capito che tu non sei la persona per me - dice Valentina al padre di sua figlia riconsegnandogli l'anello che le aveva regalato in occasione della nascita della bimba - Sono venuta qui per avvisarti, per dirti che quella persona mi dà fastidio", continua riferendosi a l rapporto con Benedetta Stocchi .

"Domenico tu non mi hai tutelata come madre, come compagna, come donna - prosegue Valentina - Tra me e te non ci sarà più nulla. Mi hai delusa, io non sono più orgogliosa di te. Io non voglio aspettare più nulla, io mi voglio sentire libera. Hai fatto sì che mi chiamassero cornuta.

Nelle precedenti puntate del Grande Fratello, Valentina aveva dato un ultimatum al compagno Domenico D'Alterio stanca del suo rapporto con Benedetta Stocchi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

