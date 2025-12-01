Ulvi Kahyaoglu (Efe Ekneraz) in Segreti di famiglia

Ecco cosa accadrà dall'8 al 12 dicembre nei prossimi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: le anticipazioni dall'8 al 12 dicembre

Eren, grazie alle indagini di Tugce, collega la morte di Ismail, marito di Filiz, a Ceylin. Prima di uccidersi insieme alla bambina, Ismail aveva subito un processo per bancarotta, con Ceylin come avvocato della parte avversa. Questo porta la polizia a casa di Dilek, ma al loro arrivo Filiz e Mercan sono già fuggite.

Ilgaz scopre un diario di Filiz, dove racconta la sua vita con Mercan, che chiamava Doga, come la figlia defunta.

Nil, ottenute informazioni dal procuratore Efe, corre alla centrale di polizia per difendere Dilek. Dopo l'interrogatorio, Dilek viene trasferita in cella.

Ceylin, Ilgaz, Eren e Tugce controllano le riprese delle telecamere stradali per provare a rintracciare Mercan e Filiz. Esaminando i video si rendono conto che le due hanno avuto un incidente che coinvolge un'altra auto e che sono intervenuti un carro attrezzi e un'ambulanza.

Filiz tenta di fuggire con Mercan, ma viene fermata dalla polizia. Ilgaz e Ceylin riescono a ritrovare la bambina, che corre verso Filiz, convinta ormai che sia sua madre.

