Burak Deniz (Kenan Ozturk) in Another Love

Ecco cosa accadrà dall'8 al 12 dicembre negli ultimi episodi di Another Love (Bambaska Biri), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. I protagonisti sono due attori già noti al pubblico italiano: si tratta di Hande Erçel di Love Is in the Air e Burak Deniz di Interrupted – L'amore incompiuto.

Another Love: le anticipazioni del finale

Tahir, dopo aver scoperto della finta gravidanza di Nuray, manda via quest'ultima da casa e la

invita a non farsi più vedere. Sadik decide di tendere una trappola a Kenan e, con l'aiuto dei suoi

uomini, rapisce Murat.

Dogan ha un incidente ma riesce a salvarsi. Uscito dall'auto, scappa senza nemmeno aspettare l'ambulanza. Si reca a casa dei genitori dove viene accolto anche da Muserref. Turan e Nevin hanno appena raccontato la verità a Muserref su Kenan, la quale ha appreso che lui è il figlio che le è stato rapito tanti anni prima.

Turan si dichiara colpevole davanti al Procuratore Generale e viene arrestato. Mentre anche Leyla

è presente, riceve una telefonata da Dogan, che però non accetta l'invito ad arrendersi e afferma

che sarà lui a decidere la fine della sua storia. Ormai la notizia dell'arresto di Turan è su tutti i

telegiornali.

Dogan si rifugia a casa di Musereff, la quale si offre di aiutarlo, contattando un contrabbandiere che porterà Dogan al porto per fuggire all'estero e rifarsi una vita. Leyla però è determinata ad arrestarlo.

