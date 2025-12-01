L'esultanza di Noa Lang, giocatore del Napoli

La Coppa Italia è giunta agli ottavi di finale, disponibili come tutte le sfide della competizione in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Dopo la sfida tra Juventus e Udinese, mercoledì 3 dicembre scendono in campo Atalanta-Genoa, Inter-Venezia e Napoli-Cagliari.



La squadra di Antonio Conte sembra aver superato le recenti difficoltà e ha riagganciato il Milan in testa alla classifica della Serie A grazie all'importante vittoria ottenuta sul campo della Roma. La continuità di risultati passa quindi dal match contro il Cagliari, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Juventus.



Tra i partenopei prevista qualche rotazione rispetto agli undici scesi in campo contro i giallorossi, con Politano che dovrebbe ritrovare la titolarità per completare il tridente d'attacco con Lucca e Lang.

Pisacane dovrà invece fare nuovamente a meno di Yerry Mina e potrebbe rilanciare Zappa, Obert e Luperto davanti a Caprile. In attacco, dovrebbe trovare conferme Borrelli davanti a Esposito e Deiola.



Il fischio d'inizio della sfida è previsto alle 18 di mercoledì 3 dicembre: la sfida tra Napoli e Cagliari verrà trasmessa in chiaro su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.