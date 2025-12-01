La Coppa Italia è giunta agli ottavi di finale, disponibili come tutte le sfide della competizione in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.
Dopo la sfida tra Juventus e Udinese, mercoledì 3 dicembre scendono in campo Atalanta-Genoa, Inter-Venezia e Napoli-Cagliari.
La squadra di Antonio Conte sembra aver superato le recenti difficoltà e ha riagganciato il Milan in testa alla classifica della Serie A grazie all'importante vittoria ottenuta sul campo della Roma. La continuità di risultati passa quindi dal match contro il Cagliari, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Juventus.
Tra i partenopei prevista qualche rotazione rispetto agli undici scesi in campo contro i giallorossi, con Politano che dovrebbe ritrovare la titolarità per completare il tridente d'attacco con Lucca e Lang.
Pisacane dovrà invece fare nuovamente a meno di Yerry Mina e potrebbe rilanciare Zappa, Obert e Luperto davanti a Caprile. In attacco, dovrebbe trovare conferme Borrelli davanti a Esposito e Deiola.
Il fischio d'inizio della sfida è previsto alle 18 di mercoledì 3 dicembre: la sfida tra Napoli e Cagliari verrà trasmessa in chiaro su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Rrahmani, Marianucci; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Lang.
Allenatore: A. Conte
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Obert, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Deiola, Esposito; Borrelli.
Allenatore: F. Pisacane
Martedì 2 dicembre:
. Juventus-Udinese, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Giampaolo Pazzini, Alessio Tacchinardi, Mino Taveri ed Emidio Morganti
Mercoledì 3 dicembre:
. Atalanta-Genoa, in diretta alle ore 15.00, su Italia 1
telecronaca: Federico Mastria e Roberto Cravero
. Napoli-Cagliari, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin
. Inter-Venezia, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi
Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Federica Zille e Graziano Cesari
Giovedì 4 dicembre:
. Bologna-Parma, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
. Lazio-Milan, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Christian Panucci, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari