La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 1 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Bahar ribadisce con fermezza a Sarp di non voler tornare con lui, nonostante lui insista di non aver mai amato Piril e di considerarla solo una cara amica.
Piril, che ascolta tutto di nascosto, va in crisi e dà vita a una vera e propria scenata isterica.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.