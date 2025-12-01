Omicidio Pierina Paganelli, Loris Bianchi sul suo cambiamento: "Sono invecchiato, il temo passa"

"Perché ha cambiato così la sua immagine?", domanda Nuzzi. Loris Bianchi in giacca, camicia e occhiali da sole appoggiati sopra i capelli, risponde: " Sono invecchiato, il temo passa, c'è poco da fare . Ma a parte questo, all'inizio mi sembrava di partecipare a una storia, adesso ci sono due anni di pressioni , la pressione mediatica ti cambia. Inizi a essere stanco. Forse sono cambiato anche per quello. Io, di mio, sono sempre lo stesso".

Loris Bianchi

La settimana precedente era tornata ospite a Dentro la notizia anche la sorella di Loris, Manuela Bianchi. In collegamento con il consulente legale Davide Barzan, la donna aveva parlato dell'incidente in bicicletta che aveva coinvolto il marito Giuliano e per il quale l'uomo è stato ricoverato in ospedale per 171 giorni.

"Non ho mai creduto alla casualità dell'incidente - aveva detto la nuora di Pierina Paganelli - A un certo punto ho deciso che non mi andava bene quello che sembrava avesse deciso la polizia, non era un semplice accaduto, quello che diceva la polizia non era compatibile con quello che dicevano i medici sul danno subito da Giuliano. Voglio sapere a tutti i costi cosa gli è successo e chi è stato a ridurlo così".