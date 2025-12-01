Lunedì 1 dicembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello 2025 condotta da Simona Ventura. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.
Dopo aver messo fine alla storia d’amore con Domenico D’Alterio con un post sui social, Valentina Piscopo torna al GF per parlare di persona con lui. "Ho capito che ti non sei la persona per me - dice Valentina al padre di sua figlia riconsegnandogli l'anello che le aveva regalato - Hai fatto sì che mi chiamassero cornuta".
Dopo aver raccontato la sua storia e quella della sua famiglia alle prese con la guerra, Omer Elomari riabbraccia suo fratello Morshed, che non vede da tempo e che ora vive in Turchia con la sua famiglia. "Morshed vuol dire tutto, in arabo significa 'guida' e lui era quello per me", dice il casalingo prima di riabbracciare in lacrime il fratello dopo oltre un anno.
Simona Ventura riprende duramente Simone De Bianchi, Francesca Carrara, Domenico D'Alterio e Benedetta Stocchi dopo i commenti e le risatine di scherno nei confronti di Dolce Dona, la concorrente del GF Kosovo. I casalinghi e le casalinghe chiedono scusa in diretta per il loro comportamento inappropriato. Successivamente, la conduttrice comunica a Simone e a Domenico che sono in nomination per le frasi sessiste dette contro Dolce.
Simona Ventura comunica ai casalinghi e alle casalinghe il verdetto del televoto: Mattia Scudieri è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato. Mattia deve così lasciare definitivamente la Casa del GF.
Questa sera il televoto ha un doppio esito: oltre a eliminare Mattia, decreta anche il secondo finalista dell'edizione 2025 del Grande Fratello. Jonas Pepe va ufficialmente in finale e lo scopre mentre riabbraccia sua madre Grazia.
Direttamente dal Big Brother Kosovo, fa il suo ingresso nella Casa - o meglio nel Tugurio - Dolce Dona. Dolce ha 30 anni, è albanese e con i suoi genitori è arrivata in Italia da bambina, per questo conosce bene l'italiano. Non è una concorrente, ma si fermerà solo qualche giorno nella Casa.
Oltre a Simone De Bianchi e Domenico D'Alterio, vanno ad aggiungersi al televoto Rasha Younes e Francesca Carrara. Il risultato del televoto avrà un doppio esito: i due concorrenti meno votati verranno eliminati e dovranno abbandonare la Casa.