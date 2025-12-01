Simona Ventura conduce il Grande Fratello

Omer Elomari incontra suo fratello Morshed

Dopo aver raccontato la sua storia e quella della sua famiglia alle prese con la guerra, Omer Elomari riabbraccia suo fratello Morshed, che non vede da tempo e che ora vive in Turchia con la sua famiglia. "Morshed vuol dire tutto, in arabo significa 'guida' e lui era quello per me", dice il casalingo prima di riabbracciare in lacrime il fratello dopo oltre un anno.

Simona Ventura riprende duramente i casalinghi e le casalinghe

Simona Ventura riprende duramente Simone De Bianchi, Francesca Carrara, Domenico D'Alterio e Benedetta Stocchi dopo i commenti e le risatine di scherno nei confronti di Dolce Dona, la concorrente del GF Kosovo. I casalinghi e le casalinghe chiedono scusa in diretta per il loro comportamento inappropriato. Successivamente, la conduttrice comunica a Simone e a Domenico che sono in nomination per le frasi sessiste dette contro Dolce.

Chi è stato eliminato dal Grande Fratello?

Simona Ventura comunica ai casalinghi e alle casalinghe il verdetto del televoto: Mattia Scudieri è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato. Mattia deve così lasciare definitivamente la Casa del GF.