Dopo aver raccontato la sua storia e quella della sua famiglia alle prese con la guerra, Omer Elomari riabbraccia suo fratello Morshed , che non vede da tempo e che ora vive in Turchia con la sua famiglia. "Morshed vuol dire tutto, in arabo significa 'guida' e lui era quello per me", dice il casalingo prima di riabbracciare in lacrime il fratello dopo oltre un anno.

"Fratello mio ci manchi moltissimo e siamo tutti fieri di te - dice Morshed a Omer - Lo so, la vita non è stata gentile con noi e con la nostra famiglia, ma abbiamo sempre avuto la forza di reagire, insieme".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE