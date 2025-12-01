Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
DALLA CASA01 dicembre 2025

Grande Fratello, Dolce Dona fa il suo ingresso nella Casa

La concorrente del Big Brother Kosovo entra nella Casa del Grande Fratello dove si fermerà qualche giorno
Condividi:
Dolce Dona del Grande Fratello KosovoDolce Dona del Grande Fratello Kosovo

Direttamente dal Big Brother Kosovo, fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello - o meglio nel Tugurio - Dolce Dona. Dolce ha 30 anni, è albanese e con i suoi genitori è arrivata in Italia da bambina, per questo parla benissimo l'italiano. Dolce Dona non è una concorrente, ma si fermerà solo qualche giorno nella Casa dove siamo certi ne sconvolgerà gli equilibri.

"Sono venuta qui perché mi hanno invitata, non per rovinare qualcosa a qualcuno", dice Dolce Dona mentre fa il suo ingresso al GF circondata dei casalinghi e dalle casalinghe freezati. "Già mi sento a casa - continua la concorrente del Big Brother Kosovo, che a proposito dei concorrenti italiani aggiunge - Sono tutti belli".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video