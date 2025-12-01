Dolce Dona del Grande Fratello Kosovo

Direttamente dal Big Brother Kosovo, fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello - o meglio nel Tugurio - Dolce Dona. Dolce ha 30 anni, è albanese e con i suoi genitori è arrivata in Italia da bambina, per questo parla benissimo l'italiano. Dolce Dona non è una concorrente, ma si fermerà solo qualche giorno nella Casa dove siamo certi ne sconvolgerà gli equilibri.

"Sono venuta qui perché mi hanno invitata, non per rovinare qualcosa a qualcuno", dice Dolce Dona mentre fa il suo ingresso al GF circondata dei casalinghi e dalle casalinghe freezati. "Già mi sento a casa - continua la concorrente del Big Brother Kosovo, che a proposito dei concorrenti italiani aggiunge - Sono tutti belli".