La puntata integrale del 10 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ilgaz continua ad indagare sul caso della domestica mentre Ceylin continua le sue ricerche sull'insegnante.
Osman, invece, sta cercando un veleno per uccidere il marito di Zumrut e si presenta a casa della coppia fingendo di dover riverniciare la casa.
Nel frattempo, Yekta va dal procuratore Iclal con il suo cliente.