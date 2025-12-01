La puntata integrale del 2 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ceylin, Ilgaz ed Eren si mobilitano per trovare Mercan. Si concentrano sul numero venduto di magliette per capire chi possa averla acquistata, ma decidono di mantenere il segreto investigativo.
Nel frattempo, Mert cerca di instaurare un rapporto con Macit. Yekta comunica a Lacin che Mercan è viva.
La famiglia di Ceylin si scusa con lei per non averle creduto riguardo Mercan.