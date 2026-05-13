A Dentro la notizia, Gianluigi Nuzzi rivela in esclusiva una nuova inchiesta che scaturisce dal caso di Garlasco. La Procura di Milano avrebbe avviato un'indagine per atti persecutori che coinvolge blogger, direttori di settimanali, giornalisti e comunicatori accusati di aver diffamato e perseguitato i familiari di Chiara Poggi e altri soggetti legati alla vicenda.
L'inchiesta sarebbe nata da una decisione strategica del dottor Pansa, che avrebbe riunito circa duecento querele accumulate nel tempo per diffamazione e altri reati. Le denunce proverrebbero principalmente dalla famiglia Poggi: circa settanta querele dai genitori di Chiara Poggi e circa cento dalle cugine di Chiara, note come le "gemelle Cappa". Si aggiungerebbero altre segnalazioni presentate da soggetti come l'ingegnere Paolo Reale.
Il reato contestato sarebbe quello di atti persecutori, che prevede una reclusione da uno a sei anni e mezzo di carcere. Tra le accuse più pesanti figurano quelle rivolte a Marco Poggi, fratello di Chiara, accusato ingiustamente da alcuni di non essere stato in montagna al momento del delitto, ma piuttosto di essere presente nella villetta mentre la sorella veniva uccisa.
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