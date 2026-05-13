L'uomo non riesce a trovare spiegazioni sulle motivazioni che avrebbero spinto la figlia ad allontanarsi : "Non riesco a capire di cosa abbia paura perché a me non ha mai detto niente, se aveva dei problemi. In questa circostanza non riesco a capire di chi ha paura", dice Riccardo.

A Dentro la notizia parla il nonno dei due ragazzi di 14 e 16 anni scomparsi dal 20 aprile e rintracciati in Slovenia con la madre Sonia Bottacchiari, 49 anni.

Gli investigatori starebbero anche valutando la possibilità che la famiglia abbia ricevuto supporto esterno per darsi alla fuga. L’allontanamento, infatti, presenterebbe diversi elementi che suggeriscono una pianificazione, come la disdetta del lavoro di Sonia, l’incasso della liquidazione e l’acquisto di attrezzature specifiche, tra cui tende, walkie-talkie e fili da pesca.

La cooperazione tra la polizia italiana e quella slovena avrebbe permesso di localizzare la famiglia, confermando che la situazione sarebbe più controllata di quanto inizialmente temuto dalle autorità durante le ricerche.

Le indagini proseguono con l'ipotesi di reato di sottrazione consensuale di minorenni, mentre gli inquirenti continuano a vagliare tutte le piste, incluse le comunità spirituali che potrebbero aver offerto rifugio alla famiglia fuggitiva.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE