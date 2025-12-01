Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 3 dicembre in streaming su Mediaset Infinity, Ceylin e Ilgaz vanno dal Procuratore Efe.
Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Ilgaz e Ceylin vanno nell'ufficio del Procuratore Efe: vogliono sapere perché non ha disposto il segreto investigativo e il divieto di pubblicazione sul caso di Mercan. Il Procuratore afferma di aver fatto la richiesta.