SERIE TV02 dicembre 2025

Segreti di famiglia 3, le anticipazioni del 3 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 3, disponibile da mercoledì 3 dicembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 3 dicembre in streaming su Mediaset Infinity, Ceylin e Ilgaz vanno dal Procuratore Efe.

Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3, anticipazioni: cosa succede il 3 dicembre

Il Procuratore Efe in una scena di Segreti di famiglia 3Il Procuratore Efe in una scena di Segreti di famiglia 3

Ilgaz e Ceylin vanno nell'ufficio del Procuratore Efe: vogliono sapere perché non ha disposto il segreto investigativo e il divieto di pubblicazione sul caso di Mercan. Il Procuratore afferma di aver fatto la richiesta.

