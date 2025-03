Mariavittoria Minghetti, lo sfogo e le lacrime al Grande Fratello

Seduta in giardino, Mariavittoria Minghetti, che potrebbe aggiudicarsi l'ultimo posto in finale, si lascia andare alle emozioni e, trasportata dalla musica in sottofondo, versa qualche lacrima.

Dopo l'eliminazione del suo compagno Tommaso Franchi, avvenuta durante la quarantesima puntata del reality, Mariavittoria sta vivendo alcuni momenti di sconforto e di sfogo.

A irritarla potrebbe essere anche l'atteggiamento di un'altra concorrente: Zeudi Di Palma che, a detta di Mariavittoria, "È insopportabile", soprattutto a causa del suo atteggiamento in Casa.

Un momento di convivialità in cucina tra le inquiline della Casa ha, infatti, scatenato un improvviso sfogo di Mariavittoria. Lasciandosi andare alle lacrime, ha espresso dure critiche nei confronti della coinquilina.

"Sono sei mesi, non ce la faccio più. Mi innervosisco", afferma Mariavittoria che conclude chiedendo agli altri inquilini di rispettare i suoi momenti di solitudine, "Questi giorni lasciatemi stare".

Mariavittoria Minghetti: i dubbi su Zeudi

Durante le ultime settimane, Mariavittoria ha espresso alcuni dubbi su Zeudi Di Palma. Confrontandosi con Helena Prestes, quarta finalista del GF, aveva esternato la sua opinione riguardo al percorso e al comportamento della concorrente.

"Ci sono molte cose che non condivido di lei, vedo delle contraddizioni nel suo comportamento", aveva dichiarato Mariavittoria. E aveva proseguito: "Non mi sono mai avvicinata a Zeudi più di tanto, non ci ho mai stretto un vero rapporto, nonostante sia una bravissima ragazza".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE