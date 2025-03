Al Grande Fratello è tempo di verdetti ed eliminazioni. Oltre ai quattro concorrenti finiti in nomination al termine della trentanovesima puntata, Alfonso Signorini ha aperto un nuovo televoto flash per decretare il secondo eliminato della serata.

Chi è stato eliminato il 17 marzo dal Grande Fratello?

Le prime concorrenti a salvarsi dal rischio eliminazione sono Helena e Shaila, seguite da Chiara. Al ballottaggio restano quindi Mariavittoria e Javier, ed è proprio quest'ultimo a dover abbandonare la Casa. Quello che Javier non sa è che, in quanto veterano del GF, ha la possibilità di avere una seconda vita e di rientrare di nuovo in gioco. Ed è così che vanno le cose: poco dopo l'annuncio del verdetto del televoto, Javier rientra nella Casa.

Come spiegato da Alfonso Signorini, non si tratta però dell'unica eliminazione della serata. Subito dopo il primo verdetto, i finalisti sono chiamati in Mystery a pescare tra una serie di piramidali. Lorenzo pesca il piramidale dalla base dorata ed è colui che deve dare il via a una catena di salvataggi che costringerà gli ultimi due rimasti a un immediato televoto flash e a sfidarsi per l'eliminazione. Gli ultimi due risultano essere Tommaso e Mariavittoria che hanno però la possibilità di andare in nomination trascinando con loro al televoto flash un altro concorrente. All'unisono scelgono Chiara. Protagonisti del televoto flash che determina il secondo eliminato della serata sono così Mariavittoria, Tommaso e Chiara. I tre vengono chiamati da Alfonso Signorini in studio per la lettura del risultato del televoto. Il verdetto vede l'eliminazione definitiva di Tommaso Franchi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE