Nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si confida con alcuni inquilini riguardo gli ultimi sviluppi sul suo rapporto con Shaila Gatta: "Sono stato ferito e non lo capisce nessuno. Io sono profondamente deluso dalle cose che mi sono state dette e le devo ancora mandare giù. Quindi sono in una posizione di attacco puro, devo essere lasciato in pace".

Lorenzo parla del rapporto con Shaila Gatta ed Helena Prestes: dopo un primo periodo di grande complicità con entrambe, ora il rapporto sembra essersi incrinato.

Lorenzo Spolverato si dice dispiaciuto per come si è rovinato il legame con Helena: "In tre settimane con Helena mi divertivo tantissimo".

Presente in giardino anche Javier Martinez: il pallavolista aveva attirato l'attenzione di Shaila Gatta che però è sembrata sempre molto indecisa tra i due ragazzi. "Secondo me, lei non vuole né me né te, o è sicuramente più improntata verso di te. Non c'è qua una persona che le fa girare la testa", è il commento di Javier.

Lorenzo Spolverato a Shaila Gatta: "Tu provi un forte fastidio nei miei confronti"

Nei giorni scorsi, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato avevano avuto alcuni momenti di discussione. "Pensi delle brutte cose su di me, tipo ciò che non sono" aveva detto Lorenzo a Shaila, la quale si era avvicinata per provare a riconciliarsi con il ragazzo.

Lorenzo aveva poi rincarato la dose dicendo: "Tu provi un forte fastidio nei miei confronti. Io non penso di essere sbagliato".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE