Un'emozionante sorpresa per Letizia Petris durante la puntata del 14 marzo del Grande Fratello: il suo miglior amico Mattia, che ha conosciuto a San Patrignano, dove è cresciuta con i suoi genitori, è arrivato per vederla. "Mattia è come un fratello per me, una presenza costante nella mia vita. Essendo figlia unica e con due genitori impegnati ventiquattro ore su ventiquattro, mi sono spesso sentita sola", confessa Letizia, commossa.

"Da 24 anni Mattia fa parte della mia vita, l'ho persino tatuato sulla schiena. È tutto per me", aggiunge Letizia, mentre non riesce a trattenere le lacrime nell'ascoltare le parole affettuose dell'amico in un videomessaggio. "Quando mio padre è morto, è stato l'unico motivo per cui continuavo a respirare. Abbiamo affrontato tutto insieme, dalla scuola ai momenti più difficili", racconta la concorrente.

Letizia Petris incontra il suo migliore amico Mattia

Ma la sorpresa non finisce qui: in salotto c'è Mattia in persona: "Sei bellissima. Mi hai portato addirittura al Grande Fratello!", esclama Mattia, emozionato. "Volevo dirti che fuori ti seguiamo sempre. Ti abbiamo vista crescere qui dentro ed è stato meraviglioso. Però, devo farti un appunto: smetti di pensare solo al bene degli altri, devi essere un po' più egoista e pensare anche a te stessa. Ci manchi tanto, ti voglio bene".

In seguito, Mattia incontra anche il fidanzato di Letizia, Paolo Masella: "Mi ha fatto una testa enorme!", scherza il ragazzo, riferendosi al fatto che Letizia parla spesso di lui.

