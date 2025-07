Forbidden Fruit, la puntata del 30 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit, andata in onda il 30 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) è andata in onda mercoledì 30 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit, la trama della puntata del 30 luglio

Alihan va dal suo analista e nel corso della seduta emerge che lui da piccolo ha subito un trauma perché ha scoperto la madre che tradiva il padre.

Tutta la famiglia è riunita in casa di Halit e c'è molta preoccupazione per Zehra.

Scoppia una lite tra Ender e Yildiz perché quest'ultima è gelosa e chiede ad Halit di mandarla via. Halit e Yildiz litigano e lui va a dormire in un'altra stanza.

Il giorno dopo Zehra torna a casa e davanti a tutti comunica ad Halit di aver sposato Sinan. Halit, furibondo, li caccia entrambi di casa.

Ender propone a Sinan un accordo: il medico dovrà convincere Halit che non c'è mai stato niente tra lui e Ender, ma che si è trattato di un complotto architettato da Yildiz. In cambio, la donna promette che riuscirà a far tornare Zehra e Sinan alla tenuta Argun.

Alla tenuta, l'atmosfera è tesa: Yildiz cerca di ritagliarsi dei momenti per lei, Halit ed Erim, ma Ender riesce sempre a sabotarla. Fingendo di volersene andare, inoltre, ottiene il permesso di rimanere del tempo alla tenuta da parte di Halit.

Yildiz viene introdotta da Rebbiye in una nuova cerchia di donne facoltose. La cosa suscita la gelosia di Sengul, che accusa l'amica di essere cambiata a causa dei soldi.

Intanto, Zeynep e Cem sono sempre più in sintonia sul lavoro e, quando Cem confessa ad Alihan di essere attratto dalla sua assistente, Alihan, in preda alla gelosia, decide di liberarsi di Cem facendolo tornare alla sede di Atlanta.

