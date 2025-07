Andrea Cerioli, la dedica ad Arianna Cirrincione e alla figlia Allegra: "Vi amo oltre ogni cosa"

Andrea Cerioli ha condiviso su Instagram un tenero video della moglie, Arianna Cirrincione che tiene in braccio la loro piccola Allegra, nata nel 2024. L'influencer, 36 anni, ha accompagnato questo dolce momento con una dedica speciale per le due donne della sua vita: "A volte sembro distante, preso dalle mie cose, ma la verità è che di mio non c’è niente. Ogni passo che faccio, ogni sacrificio, è per la mia famiglia. Siete tutto quello che sono riuscito a costruirmi in una vita. Se non sempre lo dimostro, sappiate che tutto ciò che faccio è per voi. Vi amo oltre ogni cosa".

Anche Arianna ha voluto esprimere quello che prova per il marito, e ha commentato il tenero post con dolci parole: "Noi amiamo te".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, la storia d'amore

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2019. Da allora il loro amore è diventato sempre più forte e il 6 febbraio del 2024 sono diventati genitori per la prima volta con la nascita della piccola Allegra. Nello stesso anno Andrea Cerioli ha chiesto ad Arianna di diventare sua moglie.

La coppia, ospite a Verissimo, aveva svelato la data delle nozze e anche la fatica nell'organizzare la cerimonia: "C'è tanta di quella roba da organizzare per un matrimonio, che infatti il tempo mi sembra pochissimo". Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno coronato il loro amore il 24 maggio del 2025 in provincia di Pisa.