Jessica Morlacchi è profondamente amareggiata per quello che è successo nella serata di lunedì 30 settembre con Yulia Bruschi, durante la diretta del Grande Fratello.

"Io vorrei non avere rapporti con questa persona - confessa Jessica a Giglio - e mi piacerebbe fare una giusta convivenza di rispetto, di civiltà".

Giglio cerca di fare da paciere tra le due donne: "Bisogna essere superiori. Siamo qui per superare delle difficoltà, per scoprire noi stessi".

Jessica si sente molto a suo agio a parlare con Giglio, perché lo sente molto vicino caratterialmente. "Tu sei come me", ammette la donna.

Cosa è successo tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi?

Nella puntata del Grande Fratello in onda il 30 settembre, Alfonso Signorini ha incalzato Giglio per capire quali sono le reali intenzioni del ragazzo. "Fisicamente Yulia mi attrae di più di Jessica" ha detto Luca Giglioli.

Poco dopo questa affermazione, si è acceso lo scontro in salone. Yulia ha attaccato Jessica: "Sei una cafona. Ti stai riempiendo la bocca di niente. Non hai argomenti. Non è un problema mio se ti senti meno di me, lavora su te stessa". Jessica ha replicato accusando Yulia di essere "volgare".

