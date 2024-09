La terza puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 23 settembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 23 settembre è andata in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Nella casa iniziano i primi flirt e le prime tensioni. Al centro di entrambi Lorenzo Spolverato, attratto da Shaila Gatta e da Helena Prestes. Ma anche Javier Martinez è interessato a Shaila. Durante le nomination, poi, Lorenzo ha un acceso scontro con Luca Calvani.

Calvani, in Mistery room, ricorda i genitori scomparsi in un momento che ha commosso tutto lo studio.

Clayton Norcross entra nella Casa come concorrente ufficiale e racconta di una relazione avuta con l'attrice di Brooke in Beautiful.

