Giovedì 19 settembre è andata in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Dopo aver salutato Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, Alfonso Signorini rivolge un pensiero alla popolazione dell'Emilia Romagna, colpita da alluvioni e maltempo.

Nel corso della trasmissione l a Casa continua a popolarsi con la seconda tranche di concorrenti ufficiali. Dopo i primi 12 entrati nella prima puntata, è la volta dell'attore Iago Garcìa, di Amanda Lecciso - che riceve una sorpresa dalla sorella Loredana Lecciso dentro alla Casa - Helena Prestes, il medico estetico Mariavittoria Minghetti e l'imprenditore Michael Castorino.

Come da tradizione, sul finire della puntata arriva il momento delle nomination: il pubblico darà l'immunità al più votato tra i concorrenti che sono finiti al televoto.

