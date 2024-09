Durante la seconda puntata del Grande Fratello 2024, in onda il 19 settembre su Canale 5, Alfonso Signorini apre con un messaggio rivolto alla popolazione dell'Emilia Romagna, colpita da gravi alluvioni e maltempo.

"Siamo un programma di intrattenimento che fa delle emozioni, del sorriso e della leggerezza la sua bandiera, però intrattenere non significa ignorare", afferma Signorini. Rivolgendosi direttamente al pubblico aggiunge: "Anche se impegnati a divertirvi e a farvi passare qualche ora lieta, non possiamo non andare con il pensiero a quanti in questo momento in Emilia Romagna stanno lottando contro una natura ingrata".

Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello 2024

Il conduttore conclude il suo intervento esprimendo vicinanza e solidarietà: "Vi siamo davvero vicini con il cuore".

