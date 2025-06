A Pomeriggio Cinque News, si torna a parlare del caso di Villa Pamphili e dei due corpi trovati senza vita nella villa a Roma lo scorso 7 giugno.

In un isola della Grecia sarebbe stato fermato Rexal Ford, il presunto killer della donna e della bambina. Il 46enne americano sarebbe accusato dell'omicidio della neonata e dell'occultamento del cadavere della madre.

Il 5 giugno, la polizia avrebbe fermato Relax Ford e la sua ex moglie dopo una presunta lite tra i due. A Pomeriggio Cinque News, le parole di una testimone che avrebbe assistito all'accaduto: " Quella sera ho visto i poliziotti fermare qualcuno intorno alle 18:30. Il siparietto è durato un’oretta. È stato fermato quest’uomo con la bambina in braccio. Lui non si faceva toccare. Lui cercava di allontanarsi e poi ha iniziato a piangere la bambina. Siamo usciti tutti per vedere questa scena davanti al bar".

La trasmissione condotta da Alessandra Viero manda in onda anche un audio di Rexal Ford diffuso da Repubblica. "Mia moglie mi ha lasciato ed è tornata con il suo ex fidanzato e non voleva la bambina. Così lui ha conosciuto nostra figlia e fondamentalmente lei non era interessata a essere madre. Ora sono tornato a Roma solo io e mia figlia", sono le parole del presunto killer.

