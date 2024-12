Sorprese, eliminazioni, confronti e colpi di scena segnano la diciassettesima puntata del Grande Fratello. L'appuntamento in onda lunedì 9 dicembre in prima serata su Canale 5 si è aperto con un faccia a faccia tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, con quest'ultima che non ha apprezzato la vicinanza della modella brasiliana a Lorenzo Spolverato. La serata prosegue con un focus sui sentimenti di Mariavittoria Minghetti, chiamata a fare chiarezza sul rapporto con Tommaso Franchi dopo giorni particolarmente complicati tra i due. E ancora, la sorpresa che ha riguardato Shaila Gatta, con la mamma entrata nella Casa per mettere in guardia la ballerina: "Purtroppo non sei la Shaila piena di vita che è entrata il 16 settembre - ha tuonato la donna -. Anche la stessa Cesara Buonamici ti ha detto vorrei rivedere quella Shaila". Capitolo ben diverso quello che invece riguarda Yulia Bruschi, che ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello per preparare la difesa dalla denuncia del suo ex fidanzato. "Simone, l'ex ragazzo di Yulia, l'avrebbe denunciata dopo un'accesa discussione tra di loro finita molto male. Una denuncia è una cosa molto importante - ha spiegato Alfonso Signorini durante la puntata - Questa litigata sarebbe avvenuta qualche giorno prima dell’ingresso di Yulia nella Casa". Infine i verdetti della serata, con Federica Petagna costretta a lasciare il televoto dopo il testa a testa con Stefano Tediosi; mentre cinque concorrenti finiscono in nomination. Chi si salverà tra Helena Prestes, Stefano Tediosi, Non è la Rai, Shaila Gatta e Tommaso Franchi?

