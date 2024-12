“La mia paura è che lei si possa innamorare di un'altra persona”. Tommaso Franchi ha vissuto una settimana molto complicata nella Casa del Grande Fratello dopo un allontanamento graduale di Mariavittoria Minghetti.

Dopo aver trascorso dieci giorni in Tugurio, Mariavittoria aveva stretto un intenso legame con Alfonso D'Apice. La ragazza sembra essere in bilico tra i sentimenti per Tommaso e un nuovo interesse nato per Alfonso.

Nel corso della puntata di lunedì 9 dicembre del GF, l'inquilina commenta la dichiarazione d'amore di Tommaso: “Avevo paura di farlo stare male. Io non sono innamorata di Tommaso. Abbiamo dormito insieme”.

“Quanto la presenza di Alfonso ha influito sul rapporto con Tommaso?”, chiede Alfonso Signorini. “Il rapporto con Alfonso mi ha messo parecchio in confusione”, aggiunge l'inquilina.

Mariavittoria Minghetti, la notte trascorsa con Tommaso: "Volevo che rimanesse tra noi"

Mariavittoria e Tommaso discutono dopo aver visto una clip riguardo una notte passata insieme.

“Avrei voluto che un determinato tipo di intimità fosse rimasto tra noi, ma Tommaso ne ha parlato con Amanda o Luca. Si è provato a confidare. Mi dispiace tantissimo per quello che ho causato però il rispetto per la persona dovrebbe rimanere”, spiega Mariavittoria.

“Io non ho detto niente. Ci siamo dati solo un bacio”, risponde Tommaso che però viene smentito dalle immagini di una clip. Il ragazzo avrebbe mentito solo per le richieste della ragazza.

Tommaso sembra essere deluso dal comportamento di Mariavittoria: “Io ho messo il sentimento in secondo piano. E mi sono messo al primo posto. Io non devo essere una scelta tra due persone, mi tiro indietro".

Mariavittoria sceglie Tommaso Franchi: "Con Alfonso siamo amici"

Mariavittoria Minghetti raggiunge Tommaso Franchi e Alfonso D'Apice nel salotto della Casa. La ragazza sembra aver preso una decisione: vuole continuare la storia con Tommaso Franchi e rimanere in un rapporto d'amicizia con Alfonso D'Apice.

"Mi siete mancati tutti e due in maniera differenze. Con te Alfonso si è creato un rapporto stretto: ho pensato che quel rapporto in una relazione sarebbe alterato quindi ti voglio vicino come amico", commenta la ragazza.

Mariavittoria si riavvicina a Tommaso Franchi: "Tommi mi sei mancato tanto. Ti voglio stare vicino anche a te. Io ho un sentimento forte per te e voglio starti accanto in un altro senso. Non dobbiamo andare in quella direzione sbagliata. Voglio chiedere scusa a tutti e due".

